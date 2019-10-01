Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada Haberi



- Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Edinilen bilgilere göre olay Levent Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Trafikte motosikletli iki şahıs, iddiaya göre kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı. Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel" diyerek olay yerinden kaçtı. Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. (ÖFA

