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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadın sürücü vitesleri karıştırdı, oğluyla bahçeye düştü

Kadın sürücü vitesleri karıştırdı, oğluyla bahçeye düştü

Olay yerinden görüntüler

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-Kadın sürücüden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bahçelievler'de kadın sürücü 'vitesi D' yerine 'R' ye taktı, bahçe duvarını aştı İSTANBUL

- Bahçelievler'de iddiaya göre otomatik vites arabayı ileri 'D' yerine, geri 'R' ye takınca kaldırımı aşıp bahçe duvarından aşağıya uçtu. İçinde oğlu ile birlikte sağ çıkan kadın hastaneye sevk edilirken, bahçedeki evin duvarında ve camında da hasar meydana geldi. Olay, Yenibosna Radar mevkisinde bulunan bir sokakta meydana geldi. 34 ZN 0148 plakalı araç sürücüsü bir kadın park halindeki aracını çalıştırdı. Kadın sürücü çevredeki vatandaşların iddiasına göre otomatik vitesi 'D' ileri yerine 'R' geri vitese taktı. Araç ile bir anda kaldırımı aşan kadın sürücü bahçe demirlerini de yıkıp bahçeye uçtu. Kadın sürücü ve yanındaki küçük oğlu çevredeki vatandaşların yardımı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin de tedbir amaçlı çağrıldığı olay yerinde, can kaybı ya da yaralanma olmazken araçta ve çarptığı bahçe katının duvarı ile camlarında maddi hasar meydana geldi. Yaşananları ise 'faciadan dönülmüş' dedirtti. (MD-YM-
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