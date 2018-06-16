Kadın sürücü, park için kendisine yardım eden işçiyi böyle ezdi Haberi

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( İSTANBUL )- İşçinin hayatını kaybettiği feci kaza kameralara yansıdı İSTANBUL



- Sarıyer'de fren yerine gaza basan kadın sürücü, kendisine park için yardım etmeye çalışan işçiyi ezdi. İşçinin hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Yeniköy'de yaşandı. Yahya Macit (52) isimli işçi, bir restoranın park alanına girmek için manevra yapmaya çalışan kadın sürücüye yardım etmek istedi. Trafiği durduran Macit, otomobilin arka tarafına geçti. Bu sırada kadın sürücü geri manevra yaparak Macit'e çarptı. Ancak birden panikleyen sürücü, fren yerine gaza basmaya devam etti ve Macit'i otomobilin altına aldı. İşçiyi metrelerce sürükleyen sürücü, bir evin bahçe kapısına çarparak durdu. Ağır şekilde yaralanan evli ve 4 çocuk babası Yahya Macit'in yardımına ilk olarak, restoran çalışanları koştu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Macit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yahya Macit'in 24 Ağustos 2017 tarihinde direksiyon başında epilepsi krizi geçirerek Beykoz'da bulunan Ahmet Mithat Efendi Yalısına çarptığı, kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. (MB-ÖFA

