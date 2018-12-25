Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kadın sürücü az kalsın canından oluyordu

Kadın sürücü az kalsın canından oluyordu

Kaza yeri görüntüleri

Acil Servis Polis 112 Acil Servis Direksiyon Kadın Sürücü 

-Kazaya konu olan araç
-Yenimahalle Devlet Hastanesi Acil Servisi

( ANKARA )- Ankara'da yağmur kazaları da beraberinde getirdi ANKARA - Başkent'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, aracıyla bir kaç kez takla attı ancak korkulan olmadı. Sürücü olaydan hafif yaralı kurtuldu. Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde etkili olan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Batıkent Çakırlar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 Y 0630 plakalı aracın hakimiyetini kaybeden ismi öğrenilemeyen kadın sürücü bir kaç kez takla attı. Olayı gören vatandaşlar, 112 acil servis ekipleri ve polise haber verdi. Araçtan çıkarılan kadın sürücü Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kadın sürücünün hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği gözlendi. Araç ise trafik ekiplerinde olay yerinden kaldırılarak götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı