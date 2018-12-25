Kadın sürücü az kalsın canından oluyordu

-Kazaya konu olan araç

-Yenimahalle Devlet Hastanesi Acil Servisi



( ANKARA )- Ankara'da yağmur kazaları da beraberinde getirdi ANKARA - Başkent'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, aracıyla bir kaç kez takla attı ancak korkulan olmadı. Sürücü olaydan hafif yaralı kurtuldu. Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde etkili olan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Batıkent Çakırlar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 Y 0630 plakalı aracın hakimiyetini kaybeden ismi öğrenilemeyen kadın sürücü bir kaç kez takla attı. Olayı gören vatandaşlar, 112 acil servis ekipleri ve polise haber verdi. Araçtan çıkarılan kadın sürücü Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kadın sürücünün hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği gözlendi. Araç ise trafik ekiplerinde olay yerinden kaldırılarak götürüldü.

