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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın sürücü aracını kavşağa park edip alışverişe gitti

Kadın sürücü aracını kavşağa park edip alışverişe gitti

Sürücünün kavşağa girmesi

Alışveriş Kamera Güvenlik Kamerası Kadın Sürücü 

-Park ettiği aracından inip uzaklaşması
-Aracına dönüp yoluna devam etmesi

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta bir kadın sürücü, aracını kavşağa park edip alışverişe gitti. Sivas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler izlendiğinde bir kadın sürücünün aracı ile Mevlana kavşağına girip kavşağın tam ortasına aracını park ettiği görülüyor. Kavşağın ortasına aracını park edip aracından inen kadın, karşıdaki bir iş yerine girip alışveriş yaptıktan tam 8 dakika sonra yeniden aracına dönüyor ve yoluna devam ediyor.
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