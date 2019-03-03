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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
'Kadın Sosyal Yaşam Merkezi' - SİİRT

'Kadın Sosyal Yaşam Merkezi' - SİİRT

"Kadın Sosyal Yaşam Merkezi" - SİİRT - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililerin tesisi gezmesi - Tesisin içi ve dışından detaylar - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın konuşması Siirt 'e "Kadın Sosyal Yaşam Merkezi"SİİRT (AA) - Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi "Kadın Sosyal Yaşam Merkezi" yapıyor.AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, beraberinde Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile 10 bin metrekare alan üzerinde yapılan merkezin inşaatında incelemede bulundu.Taşkın, merkezin kadınların sosyo - ekonomik gelişimlerini ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacağını belirterek, merkezi bir ay içerisinde hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitim amaçlı çeşitli kursların yürütüleceğini dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:"Merkez yarı olimpik yüzme havuzu, 2 toplantı salonu, 110 kişilik sinema salonu, Türk hamamı, sauna, dinlenme alanı, takı tasarım eğitim kurslarının yapıldığı sınıflar, kafeterya, kreş ve çocuk bakım evi, kondisyon salonları ve çok amaçlı toplantı salonlarını içeriyor."

Yüzme Yüzme Havuzu Sauna Toplantı Sinema Salonu 

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