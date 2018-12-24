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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın pompacıların çalıştığı istasyon ilgi çekiyor

Kadın pompacıların çalıştığı istasyon ilgi çekiyor

İstasyona gelen araçlar

Alışveriş Kadın İstihdamı Diyalog Akaryakıt İstasyonu Sevindik 

-Kadın pompacının araca yakıt doldurması
-Aracın camının silinmesi
-Röportajlar
-Genel ve detay

( MARDİN ) MARDİN - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışmaya başlayan 2 kadın, sürücülerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kadınları gören bazı sürücüler istasyon değiştiriyor. Kızıltepe ilçesi Mardin yolu üzerinde yeni açılan bir akaryakıt istasyonu kadın istihdamına destek vermek amacıyla 2 kadını pompacı olarak istihdam etti. İşe başlayan Rojda Çobanoğlu ve Özgür Gümüşten adlı kadınlar, kısa sürede sürücülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erkeklere taş çıkaran kadınlar, araçlara yakıt doldurup, camlarını siliyor. Kadınları gören bazı sürücüler, istasyon değiştiriyor. Kadınlardan Çobanoğlu, aileme destek olmak amacıyla çalıştığını belirterek, “Biz zorlanmıyoruz ayağımızın üzerinde durabiliyoruz. Müşterilerin tepkileri iyi yönde. Müşterilerle güzel diyaloglar oluyor. ‘Müşteriler çok sevindik, bayanların da çalışması iyi. Yani kadının da kendi ayakları üzerinde durması güzel ve hoş bir şey’ diyorlar. Yani herkesin tepkisi bu. Bir ağabey markete gelerek alışveriş yapıp, ‘Ben daha önce arabamı başka yerde dolduruyordum, artık buraya geleceğim’ dedi.
Bayan sürücüler de memnun kaldıklarını ifade ediyor. Sürekli sabit müşterilerimiz oluyor, aile gibi olduk” dedi.
Kadın çalışan Özgür Gümüşten, bir kadının kendi ayaklarının üzerinde durmasının çok güzel bir şey olduğunu belirterek, “Bunun bir akar yakıt istasyonu olması bence fark etmiyor. Güzel tepkiler alıyoruz” diye konuştu.
İşveren Şerif Yalçın ise kadın ve erkek eşitliğine inandığını ifade ederek, kadınları desteklediğini dile getirdi.
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