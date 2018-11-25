Kadın polisler hem yürüyen kadınları korudu hem de onlarla birlikte yürüdü

-kadın polislerden görüntü

-kafelerde ve sokaklardaki kadınlardan görüntü

-balkon ve pencerelerdeki kadınlardan görüntü



( BURSA ) BURSA



- Türkiye genelinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapılan etkinliklere Bursalı kadınlar da düzenledikleri yürüyüş ile destek verdi. Kadınların şiddete karşı yürüyüşünde kadın polisler dikkat çekti.. Türkiye genelinde kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla onlarca etkinlik ve yürüyüşe imza attı. Her ilde ayrı ayrı yapılan etkinliklerde kadınlar, şiddet mağduru hemcinslerinin seslerini tiyatro ve çeşitli etkinliklerle duyurmaya çalıştı. Bursalı kadınlar da 25 Kasım etkinlikleri kapsamında hemcinslerine düzenledikleri yürüyüşle destek verdi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kadın katılırken, yürüyüşte en çok dikkat çeken nokta ise kadın polisler oldu. Kadın polisler şiddete hayır demek için yürüyen hemcinslerini hem korudu hem de onlarla birlikte yürüdü. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı.

Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken yürüyüş sebebiyle yollar trafiğe kapatıldı. Kadınların yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan iş yerlerinde çalışan ve kafelerde oturan kadınlar da yürüyüşe destek oldu. Yürüyüşe katılamayan kadınların bir kısmı da evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından alkışlarıyla hemcinslerini yalnız bırakmadı. Yürüyüş kadınların şiddete karşı attıkları sloganlarla son buldu.

