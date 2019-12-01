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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadın otobüs şoförü kedilerine zaman ayıramadığı için görevinden istifa etti Haberi

Kadın otobüs şoförü kedilerine zaman ayıramadığı için görevinden istifa etti Haberi

-Evdeki hayvanlar detay

İletişim Halk Otobüsü Toplu Ulaşım Çalışma Saatleri Otobüs Şoförü 

--Filiz Karatepe'nin hayvanları beslemesi detay
--Karatepe'nin kedilere olan ilgisi detay
--Hayvanlar genel detay
--Filiz Karatepe röp.
-Otobüs kullanırken görüntüleri Arşiv

( ANTALYA )- Filiz Karetepe:- " Problemlerimi ve taleplerimi ilettim ama ilgilenen olmadı"- “Özgürlük ve bu canlara biraz daha fazla ulaşmak için TIR şoförlüğünü deneyeceğim” ANTALYA

- Antalya’da bakacak kimse olmadığı için yavru ve engelli 2 kedisini şoförlüğünü yaptığı toplu ulaşım aracında taşıyan Filiz Karatepe, kedilerine daha çok vakit ayırabilmek için görevinden istifa etti. TIR şoförlüğüne hazırlanan Filiz Karatepe, " TIR’da özgürsünüz. Sadece yükü götüreceğiniz saate bakıyorlar. O saat arası özgürsünüz. Bir hayvan mı taşıdınız?, yaralı mı taşıdınız? Bununla ilgilenmiyorlar. Özgürlük ve bu canlara biraz daha fazla ulaşmak adına TIR şoförlüğünü deneyeceğim" dedi.
Antalya’da geçtiğimiz 24 Ağustos’ta, ‘Evde bırakamadığı engelli iki yavru kedisiyle halk otobüsü şoförlüğü yapıyor’ başlıklı haberle medyada yer alan 48 yaşındaki otobüs şoförü hayvansever Filiz Karatepe, TIR şoförlüğüne hazırlanıyor. Yapılan haber sonrası bazı yolculardan olumlu tepkiler aldığını söyleyen Karatepe, çalışma saatlerinin düzensizliğine dayanamayarak işten ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Karatepe, çalıştığı dönemde çoğu zaman uykusuz kaldığını, bu durumun sosyal yaşantısını etkilediğini kaydetti.
“Çalışma saatleri yorucu” Karatepe, “Çoğu zaman yaklaşık 13 saat uykusuz kalıyordum. Eve geç geliyordum, yine erken bir saatte iş yazılıyordu. Dayanabildiğim kadar çalıştım, daha sonra çıktım. Çalışma saatleri çok yorucu. Evim de daha uzaktı, yaklaşık 3 saatte o şekilde yolculuk yapıyordum. Evde hayvanlarım var. Onların da dışkılarını haftada 2 kez temizleyebiliyordum. Çünkü uykuma zaman kalmıyor. ” dedi.
Özgürlüğü ve hayvanlar için TIR şoförü olacak Henüz yeni bir işe girmediğinin altını çizen Filiz Karatepe, “İşime devam etmeyi isterdim. İletişimi seviyorum, insanları seviyorum. Hayvanlar için bir otobüs olsun diye de uğraşmak istiyordum. Ama maalesef orada sesimi duyurabileceğim bir merci yok. İnşallah Mart ayından sonra TIR işini denemek istiyorum. Bir arkadaşım, ‘gel bir dene’ dedi.
Onun sayesinde Mersin’e yoğurt taşıdım. Yapabileceğimi gördüğüm için seneye TIR işine gireceğim. TIR’da özgürsünüz. Sadece yükü götüreceğiniz saate bakıyorlar. O saat arası özgürsünüz. Bir hayvan mı taşıdınız?, yaralı mı taşıdınız? Bununla ilgilenmiyorlar. Özgürlük ve bu canlara biraz daha fazla ulaşmak adına ben TIR şoförlüğünü deneyeceğim. Otobüs sisteminin değişeceği konusunda hiç umudum yok” ifadelerini kullandı. Karatepe, çalıştığı süre zarfında yardım ettiği ve otobüse aldığı hayvanlar için, ‘otobüse kedi bindiremezsin’, ‘o senin otobüsün değil’, ‘babanın malı değil’ tepkileriyle karşılaştığını belirterek, insanlığı gereği yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmek zorunda olduğuna dikkat çekti. 16 kedi, 15 köpek olmak üzere, toplam 31 hayvana ev sahipliği yaptığını belirten 48 yaşındaki Filiz Karatepe, beslediği hayvanların çoğunun, önceki sahipleri tarafından şiddet gördüğünü söyledi.

“Bu toplumda kötünün iyisini yapmaya çalışıyoruz” Bazı insanların hayvan sevmemesi nedeniyle, baktığı hayvanları sahiplendiremediğinin altını çizen Karatepe, şu ifadeleri kaydetti: “Şiddet gören hayvanlara baktığım için benim de insanlara güvenim yok. O vebali almak istemiyorum, istifçi olmak da istemiyorum. Bende 1-2 hayvanım olsun, onlara zaman ayırayım, gezdireyim isterim. Hayvan çoğaldığı için zaman ayıramıyoruz. Ben bir hayvan sever olarak bunu söylüyorum. O hayvan denize gitmeli, sizinle gezinmeli ve ailenin bireyi gibi olmalı. Şuan karın tokluğuna burada yaşıyorlar. Bu toplumda kötünün iyisini yapmaya çalışıyoruz” (HFV-
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