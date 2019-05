Kadın muhtarın kitabı görme engellilerin dijital kütüphanesinde

-Şair ve Kadın Muhtar Şadan Şevik'in görme engellilere şiir kitabını okuması

-Görme engellilerden detaylar

-Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bediriye Pehlivan'ın konuşması

-Şair ve Kadın Muhtar Şadan Şevik'in konuşması

-6 Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan'ın konuşması

-Görme engellilerin sesli kütüphaneden kitabı dinlemesi



( MANİSA - ÖZEL) MANİSA



- Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Şevik tarafından kaleme alınan şiir kitabı Manisa 6 Nokta Körler Derneği girişimleriyle sesli kitap haline getirilerek görme engellilerin dijital kütüphanesinde yer aldı. Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesinin kadın muhtarı Şadan Şevik, uzun yıllardır yazdığı şiirlerini bir kitapta topladı. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan'ın tavsiyesi üzerine "Bahanesi Yok Hayatın" isimli şiir kitabı çıkaran muhtar Şevik, şiirlerinin görme engellilere de ulaşmasının mutluluğunu yaşıyor. Manisa 6 Nokta Körler Derneğinin girişimleriyle İstanbul Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan Görme Engelliler Teknoloji Merkezinde gönüllüler tarafından okunarak sesli kitap haline geldi. Manisalı muhtarın "Bahanesi Yok Hayatın" adlı şiir kitabı görme engellilerin dijital arşivine de girmiş oldu. Kitabın basım sürecini anlatan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bediriye Pehlivan, "Kuyualan Muhtarımız Şadan Şevik arkadaşım kendince yazdıklarını bir kenara not ediyordu. Daha sonrasında oturduk konuştuk bu şiirler kenarlarda durmasın biz bunları halkımıza sunalım. Herkes bu duygularını düşüncelerini paylaşsın. Bu nedenle beraber oturduk ve bu kitabın basımıyla ilgili çalışmamıza başladık. Anlaştığımız kitapevinde kitabımızı çıkardık. Çok manidar şiirleri var içerisinde. Çok da anlamlı şiirleri var. Herkesin muhtar olan yerel şairimize destek olmasını istiyoruz" dedi.

"Şu an tüm Türkiye'deki görme engelli vatandaşlarımız bu kitabı dinliyor" Kitabının Türkiye'deki görme engellilere de ulaşmasından mutlu olduğunu belirten "Bahanesi Yok Hayatın" şiir kitabının yazarı ve Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Şevik, "Yıllardır biriktirdiğim, kendimce aklıma gelen bir yerlere not ettiğim şeyler bir yerlerde duruyordu. Bedriye hanım da bunu fark etti. Oturduğumuz ortamlarda sohbetlerde bir şeyler aklıma geldiği zaman yazıyordum. İnsanlarla paylaşalım istedik. Bir akşam oturduk, bir kitapevi arayışına girdik. Çok da iyi bir kitapeviyle çalışmamız oldu. Bu kitabı okuyan ister manevi aşkını bulur, isterse hayata bakış açısını bulur. 6 Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan bu şiirlerin tüm Türkiye'deki görme engelli arkadaşlarımıza da ulaşmalarını sağlamayı istedi. Kendisinin görüşmeleri sonucunda da Görme Engelliler Teknoloji Merkeziyle anlaşma yapıldı. Kitap orada okundu. Şu an tüm Türkiye'deki görme engelli vatandaşlarımız bu kitabı dinliyor" ifadelerini kullandı. Şiir kitabının sesli kitaba dönüştürülmesi süreci hakkında bilgi veren 6 Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, "Şadan hanımın yazdığı yazıları daha önceden kitap basılmadan önce parça parça dinlemeye başlamıştım. Bunların değerini kapalı sayfalar arasında kalmaması gerektiğine inanıyordum. O da eşimle bizi dinleyerek kitabı gün yüzüne çıkartmaya karar verdi. Ardından da bizler görme engellilere olarak bu kitaba ulaşmamız gerektiğini düşündüm. Kitabı seslendirme yoluna gittik. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesinin Görme Engelliler Teknoloji Merkezi dediğimiz bir elektronik kütüphanesi var. Burada piyasada çıkmış olan kitaplar talep edildiği takdirde seslendirilerek internet üzerinde görme engellilerin şifreyle girebildikleri bir kütüphane haline getiriliyor. Orada şu ana kadar 30 bin kitap var. Şadan muhtarımın kitabına da gönüllü okuyucular sayesinde okutarak bu sistemin içerisine dahil ettik. Hakkari'de, Aydın'da, Çanakkale'de Türkiye'nin her yerinde tuşlara basan her görme engelli ücretsiz olarak bu kitaba ulaşarak oradaki duyguları hissederek okumaya başladı" diye konuştu.

Görme engelli vatandaşlar "Bahanesi Yok Hayatın" adlı şiir kitabına 6 Nokta Sesli Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi Kütüphanesi ve Milli Kütüphanenin dijital kütüphanelerinden dinleyebilecek.