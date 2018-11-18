Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadın muhtar adayları çalışmalara başladı - ADIYAMAN

Kadın muhtar adayları çalışmalara başladı - ADIYAMAN

Kadın muhtar adaylarının Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş'ı ziyaretinden görüntüler - Kadın muhtar adaylarından görüntü - Abdulkadir Geylani Taş'ın konuşması - Kadın muhtar adaylarının konuşmaları Adıyaman 'da kadın muhtar adayları çalışmalara başladıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da kadın muhtar adayları, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş'ı ziyaret etti.Kent merkezindeki 4 kadın muhtar adayı, seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projeler hakkında Taş'a bilgi verdi.Abdulkadir Geylani Taş, kadın muhtar adaylarını ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kadın muhtar adayları ile seçim öncesi bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Taş, şöyle konuştu;"Kadın muhtar adaylarımıza nasıl muhtar olabileceklerini, seçildiklerinde nasıl davranması gerektikleri hakkında bilgi verdik. Türkiye geneli içerisinde 697 kadın muhtar arkadaşımız var, maalesef kadın muhtar adaylarımız kazanamıyor, Adıyaman 'da kadın muhtarımız olsun istiyoruz."Altınşehir Mahallesi muhtar adayı Ayla Arpacı, muhtar oldukları mahalleleri en iyi şekilde yönetmek istediklerini vurguladı.

Dera Alışveriş Tarım 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı