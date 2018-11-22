- Kadın Milletvekilleri Mecliste Futbol Oynadı

- İngiltere'de kadın milletvekillerinin mecliste futbol oynaması sosyal medyada büyük yankı buldu. İngiltere Parlamentosundan kadın milletvekilleri, meclis salonunda futbol oynadı. Milletvekilleri Hannah Bardell, Tracey Crouch, Alison McGovern, Lou Haigh ve Steph Peacock, meclisin futbol kulübünün formalarını giyerek top sektirip fotoğraf çektirdi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan milletvekili Hannah Bardell, İngiltere Kadınlar Parlamento Futbol Kulübü’nün bu akşam ilk maçına çıkacağını duyurdu.