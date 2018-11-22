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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Kadın Milletvekilleri Mecliste Futbol Oynadı

- Kadın Milletvekilleri Mecliste Futbol Oynadı

Top sektirme detay

( LONDRA ) - Kadın milletvekilleri mecliste futbol oynadı LONDRA

İngiltere Sosyal Medya Dell Forma Milletvekili 


- İngiltere'de kadın milletvekillerinin mecliste futbol oynaması sosyal medyada büyük yankı buldu. İngiltere Parlamentosundan kadın milletvekilleri, meclis salonunda futbol oynadı. Milletvekilleri Hannah Bardell, Tracey Crouch, Alison McGovern, Lou Haigh ve Steph Peacock, meclisin futbol kulübünün formalarını giyerek top sektirip fotoğraf çektirdi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan milletvekili Hannah Bardell, İngiltere Kadınlar Parlamento Futbol Kulübü’nün bu akşam ilk maçına çıkacağını duyurdu.
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