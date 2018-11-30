Kadın mahkumların el emeği ürünleri satışa sunuldu

-Ürünleri inceleyenler

-Sema Kırkoyun Kinet'in konuşması

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( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan kadın mahkumların Çorlu’daki bir tekstil fabrikasının atık kumaşlarını kullanarak yaptığı el emeği ürünler satışa sunuldu. Trakya Kalite Gönüllüleri Platformu tarafından Çorlu'da bir otelde düzenlenen Kadın İş Başında temasıyla işlenen ve kadın konuşmacıların yer aldığı programda Tekirdağ T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadınların el emeği ürünleri de satışa sunuldu. Aralarında milletvekili, belediye başkanı ve alanlarında üst düzey yöneticilik yapan kadınların konuşmacı olduğu programda konuşan Trakya Kalite Gönüllüleri Platformu Üyesi Sema Kırkoyun Kinet, "Umutlar emeğe dönüşsün. Kadınlar hayata dönsün. Bir kadın bazen hayalleri için bazen umutları için yeniden mutlu olmak için dünleri için bugünleri için yarınları için emek verir. Bir kadın bazen emek verdikçe umudu yetiştirir. Dışarıdaki stant Tekirdağ T Tipi Cezaevi’nde kalan kadınlarımızın Zorlu Tekstil’in atık kumaşlarını değerlendirerek emeklerinin umuda dönüşmüş halidir. Satın alacağınız ürünlerden elde edilecek gelir, işin sürdürülebilirliği için önemlidir" dedi.



