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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın kıyafetli hırsızlar 50 bin lira değerindeki sigaralar ile yakalandı İzle

Kadın kıyafetli hırsızlar 50 bin lira değerindeki sigaralar ile yakalandı İzle

ARŞİV-

( ERZURUM ) ERZURUM

Hırsızlar Yakalandı Kadın Elbisesi Soygun Akalan Hırsız 


- Erzurum’un Horasan ilçesinde yüzleri maskeli kadın elbisesi giyerek 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para çalan hırsızlar yakalandı. Olay, 22 Temmuz Pazartesi günü Horasan ilçesinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın elbiseli ve yüzleri maskeli 2 soyguncu bir manava girerek 50 bin TL değerindeki sigara ve bilgisayarı saniyeler içerisinde çalarak olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu ortak çalışmalarda iş yerinden ve çevreden alınan kamera kayıtları incelendi. İş yerine gelen 2 kişi gece saat 03.00 sıralarında kendilerini deşifre etmemek için yüzlerinde maske ve üzerlerinde uzun paltolarla dükkana girdikleri belirlenirken iş yerinden hırsızlık yapan şahısların A.B ve F.Y olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan hırsızlar Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikali sağlanarak yapılan mülakatta polise olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Çaldıkları sigaraları ve bilgisayarı polise teslim eden hırsızların adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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