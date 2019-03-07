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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kadın kılığına giren hırsız, kuyumcu dükkanını böyle soydu

Kadın kılığına giren hırsız, kuyumcu dükkanını böyle soydu

Kadın kılığına giren şahıs

Kadın Kılığı Güvenlik Güçleri Akalan Kuyumcu Dükkanı Hırsız 

-Şahsın taşla kuyumcunun camını kırması
-Şahsın altınları alıp kaçması
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi, kadın kılığına girerek eline aldığı taşla kuyumcunun camını kırdı. Saniyeler içinde altınları çalan zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı. Olay, önceki gün Ergani çarşı merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kadın çarşafı giyen M.A., yolda ilerlerken bir anda elindeki taşı kuyumcu dükkanının camına attı. Kadın kılığına giren soyguncunun, aynı anda camekanda bulunan altınları alıp kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olayın ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, olaya karışanların M.A. ve gözlemcileri S.E. ile İ.K. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyon sonucu çaldığı altınlarla birlikte M.A., S.E. ve İ.K. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan zanlılardan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.E. ve İ.K. ise serbest bırakıldı. (YRT-
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