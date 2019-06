Kadın kasap erkeklere taş çıkartıyor İzle

-RÖPORTAJLAR



( SİNOP -ÖZEL) SİNOP



- Sinop’ta Şükran Çalıkoğlu, eşiyle birlikte 16 yıldır kasaplık yapıyor. Çalıkoğlu yaptığı bu kasaplık mesleğiyle erkeklere taş çıkartıyor. Uzun yıllardır mesleği sürdürdüğünü dile getiren Şükran Çalıkoğlu, işini severek yaptığını belirtti.

Çalıkoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “16 yıldan beri çalışıyorum. Eşime destek oluyorum. Çocuklarımı okuttum. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Zevkle çalışıyorum fakat işler çok düşük, açılmasını bekliyoruz. Zor ama güzel bir meslek, çalışmayı seviyorum. Eşimle beraber çalışıyorum. Kendi işimin başında olmayı daha çok seviyorum. İnsanlarla iç içe olmayı ve müşterilerime güzel bir hizmet vermeyi istiyorum. Her işin bir zorluğu var ama bu işte temizlik, titizlik ve taze et tüketmek önemli. Çok şaşıranlar oluyor. Yabancı turistler fotoğrafımı çekip dergiye çıkacağımı söylediler. Zaten her geçen camdan bakıyor. Bu mesleği severek yapıyorum” dedi.

İş yerine alışverişe gelen Şenel Çelik ise, “Kapıdan girince gülümsüyorum. Sonra da ona şaka manasında 'eşiniz yok, siz mi patronsunuz' diyorum. Birlikte gülüyoruz. Ben hanımların her işte çalışmasını onaylıyorum. Böyle bir ayrım yapılmamalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Şükran Çalıkoğlu, Sinop Kıbrıs Caddesi’ndeki dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.