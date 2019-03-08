Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadın jandarma Komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi...Nefes kesen gösteri havadan görüntülendi

Kadın jandarma Komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi...Nefes kesen gösteri havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Kadın Astsubay Jandarma Efes Dolar 

-Kadın astsubayların inişi
-Kıyıya çıkmaları
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan kadın Jandarma Komandolar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi. Nefes kesen gösteri, drone ile görüntülendi. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 4 kadın astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda nefes kesen bir gösteri yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine gelen Jandarma astsubaylar Süheyla Acar, Songül Karapınar, Ayşe Karakaş ve Duygu Örkmez, hazırlıkların tamamlanmasının ardından, halatla İstanbul Boğazı'na inmeye başladı.
Bu sırada köprü üzerined de dev Türk bayrakları asıldı. Nefes kesen gösteri vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Halat inişini tamamlayan kadın astsubaylar, kendilerini bekleyen botlarla kıyıya çıkartıldı. İstanbul Boğazı'ndaki nefes kesen gösteri, drone ile havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı