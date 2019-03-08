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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadın hırsızları izinli polis yakaladı

Kadın hırsızları izinli polis yakaladı

şüpheli kadının hastaneye gelişi

Polis Aracı Parmak İzi Polis Memuru Hapis Cezası Hırsız 

-hastane çıkışı
-polis aracı ve hastane detay
-hırsızlıkta kullanılan aparat

( KAHRAMANMARAŞ )- Yakalanan şüpheli Leyla Ç.’nin 22 yaşında ve 22 suç kaydı olduğu belirlendi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta bir apartmana hırsızlık için giren 3 kadın izinli polis ekibi tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli polis memuru F.A, hırsızlık yapacaklarından şüphe duyduğu kadınları takibe aldı. İzinli gününde olayı tespit eden polis, görevli polislerle birlikte hırsızları apartman çıkışında yakaladı. Sözde dilenci görünümlü gezen ve başka ilden geldikleri anlaşılan 3 kadın parmak izi incelemesi için şubeye götürüldü. Yoğun suç kaydı olan bayanlardan birinin 22 yaşında 22 suç kaydı olan Leyla Ç. olduğu ve evden hırsızlık suçundan Antalya Mahkemesince 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli bayanlar üzerinde 2 adet çorap eldiven ve hırsızlıkta kapı açmaya yarar plastik aparat ele geçirildi. Hapis cezası ile aranan bayan gözaltına alınırken, diğer iki bayanın parmak izi tetkiki ve incelemesi devam ediyor.
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