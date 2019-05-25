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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadın hırsızlar güvenlik kamerasında Haberi

Kadın hırsızlar güvenlik kamerasında Haberi

KADIN HIRSIZLARIN YOLDA YÜRÜMESİ VE EVE GİRİŞ DETAY

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

( SAKARYA )- 22 dakikada 6 bin TL’lik hırsızlık SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki kadın, girdikleri evden 22 dakikada 6 bin TL civarında ziynet eşyası çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Kadınlar, hırsızlık yapmaya giderken güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kadın hırsız, kimsenin olmadığı sırada Ş.D., isimli şahısa ait eve gizlice girdi. İçeride 22 dakika kalan kadın hırsızlar yaklaşık 6 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kimseye görünmeden olay yerinden uzaklaştı. Eve döndüğünde soygunu fark eden ev sahibi Ş.D. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine evde delil çalışması yapan polis ekipleri hırsızların eve giriş ve çıkışını gösteren kamera görüntülerini incelemeye aldı. Hırsız kadınlar her yerde aranıyor. Öte yandan kadınlar, hırsızlık yapmaya giderken güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde iki kadının sokakta yürüdükten sonra eve girdikleri gözüküyor. (RŞ-
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