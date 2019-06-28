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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı İzle

Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı İzle

Güvenlik kamerasında kadınların giderken görüntüsü

Kırköy Güven Timleri Akalan Hırsız Kadın Hırsız 

-FOTO

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Güngören, Bakırköy ve Küçükçekmece’de 3 farklı eve giren kadın hırsızlar, güven timleri ekiplerince yakalandı. 3 farklı ilçede ayrı evlere yapılan hırsızlık konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri şube Müdürlüğü ekipleri civardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde güvenlik kamera kayıtlarına takılan Ayşe.Ç(21) ve Şerife.Ç(48) isimli şahıslar ikamet ettikleri Başakşehir Şahintepe Mahallesindeki evde yakalandı. Ayşe.Ç ve Şerife.Ç isimli kadınların hırsızlık suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuklanan cezaevine gönderildi. (AFS-ÖFA
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