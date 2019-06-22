Kadın girişimcinin çilek başarısı - AYDIN

- Tarladan detaylar - Girişimci Aslı Günal ile röportajKadın girişimcinin çilek başarısıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde çilek üretimine başlayan 27 yaşındaki Aslı Günal, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine pazarlıyor.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan Günal, 3 yıl önce kendi işini yapmak için kolları sıvadıÇiftçi olan babasından da destek alan Günal, çilek üretimi yapmaya karar verdi.İlçede yaklaşık 3 dönüm arazide çilek üretmeye başlayan Günal, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine pazarlamaya başladı. Yılda 2 bin kilogram ürün aldığını aktaran Günal, örtü altı çilek üretimiyle işlerini büyütüp yurt dışına açılmayı planladığını söyledi.
Kadın olarak bir işi başarmanın gurur verici olduğuna dikkati çeken Günal, " Bir iş yapmak, başarmak insanı güçlü hissettiriyor, kendine güveni daha da arttırıyor. Ailemin de desteğiyle inşallah daha da büyüyeceğim ve daha fazla kadına istihdam sağlayacağım." dedi.
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