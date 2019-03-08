Kadın girişimcilerden kadın muhtar adaylarına destek Haberi

-Kadın muhtar adayların kahvaltıda bir araya gelmelerinden detay

-Bahçelievler Muhtar kadın adayı Elmas Yılmaz röportaj

-İşletme sahibi Mizgin Yalçın kadın muhtar adaylarına karanfil dağıtmasından detay

-İşletme sahibi Mizgin Yalçın röportaj

-Şirin evler Kadın muhtar adayı Şenay Çiftçi röportaj

-Kadın muhtar adayları toplu fotoğraf çekiminden detay

-Genel detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da bulunan kadın girişimciler, kadın muhtar adaylarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya geldi. Batman’da bulunan bir kafenin işletmecileri Mizgin Yalçın ve Lale Tutal, merkezdeki kadın muhtar adaylarıyla dayanışma için bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın muhtar adaylarına destek vermek ve dayanışma için bu etkinliği yaptıklarını belirten kafe işletmecileri tüm kadın muhtar adaylarının kazanması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Bahçelievler Mahallesi kadın muhtar adayı Elmas Yılmaz, kadın girişimcilerin desteklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Yılmaz, kentteki tüm vatandaşların kendilerine destek vermelerini istedi. Şirinevler Mahallesi muhtar adayı Şenay Çiftçi ise, kadın muhtar adaylarına başarılar diledi. Çiftçi, “Batman’da kadın muhtar adayı olarak Batman halkının kadınlara destek vermelerini bekliyorum” dedi.

İşletme sahibi Mizgin Yalçın ise, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını söyledi.



Yalçın, “Kadın girişimci olarak ve aynı zamanda eğitmen olarak kadın adaylarımızın arkasındayım, elimizden ne geliyorsa yardımcı olacağız. Kadının dediği her yer güzel ve şık duruyor. Biz kadın elinin Batman’a değmesini istiyoruz. Kadın muhtar adaylarına önümüzdeki seçimlerde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki kadın muhtar adayları seçilirse mahallerini ok güzel şekilde yöneteceklerine inanıyorum” diye konuştu.



