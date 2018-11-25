Kadın esnafa internet eğitimi - BURSA İzle

- Genel detaylarKadın esnafa internet eğitimi - Türk Telekom, Habitat Derneği ve UNDP iş birliğiyle yürütülen "İnternetle Hayat Kolay Projesi" kapsamında, Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki Cafer Paşa Beylik Hanı Kadınlar Çarşısı'nda kadın esnafa yönelik internet eğitimi gerçekleştirildi - Habitat Derneği Proje Koordinatörü Ali Coşan: - "Türkiye genelinde eğitimlerimiz 81 ilde devam ediyor. Bu 81 il kapsamında 43 bin bireye eğitim verdik" - Çarşı esnafından Nurcan Yücar: - "Biraz yaşlı olmama rağmen internet üzerinden satışlarımı yapıyorum. İnternet, bir yıl içerisinde hayatımı değiştirdi diyebilirim"BURSA (AA) - Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen "İnternetle Hayat Kolay Projesi" kapsamında, Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki Cafer Paşa Beylik Hanı Kadınlar Çarşısı'nda kadın esnafa internet eğitimi verildi. Habitat Derneği gönüllü eğitmenlerinden ders alan çarşı esnafı, çalışmaya yoğun ilgi gösterdi.Derneğin Proje Koordinatörü Ali Coşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnternetle Hayat Kolay Projesi"nin, Türk Telekom, Habitat Derneği ve UNDP'nin ortaklığında yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Coşan, proje kapsamında 35 yaş üstü kişilere internet eğitimleri verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"E - devlet'teki uygulamaları, online hizmetleri anlatıyoruz. E - ticaret uygulamalarında kadınların el emeklerini nasıl satabileceklerinden bahsediyoruz. Basit olarak düşünürsek; bir hastanede nasıl randevu alacaklarını ya da süresi biten ilaçlara nasıl bakabileceklerini anlatıyoruz. İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamında şu an Türkiye genelinde eğitimlerimiz 81 ilde devam ediyor. Bu 81 il kapsamında 43 bin bireye eğitim verdik." - "İnternet, bir yıl içerisinde hayatımı değiştirdi"Çarşı esnafından Nurcan Yücar da handaki dükkanında ve internetten havlu satışı yaptığını söyledi.
Yücar, emekli öğretmen olduğunu, yurt dışındaki yeğeninin yönlendirmesiyle bu işe başladığını belirterek, şöyle konuştu. "Biraz yaşlı olmama rağmen internet üzerinden satışlarımı yapıyorum. İnternet, bir yıl içerisinde hayatımı değiştirdi diyebilirim. Çocuklarım ayarladılar, sitemi kurdular. Yavrum ben bunu nasıl yapacağım derken, hemen kendileri yapıyorlar. Yavrum bitti de ben bir şey öğrenmedim diyordum. Ben de istiyorum ki kendim öğreneyim. Bu eğitimin hele ki bana çok faydalı olacağını düşünüyorum." - "İnternet üzerinden daha güzel karlarla satışlar yapabiliyorum"Proje kapsamında aldığı eğitim ile yaptığı el emeği ürünlerin internetten satışını gerçekleştiren Büşra Ekin de sosyal paylaşım sitelerinde sayfa açtığını anlattı.Ekin, bu sayede güzel çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Instagram üzerinden satışlar güzel olunca, bunu online satış sitelerine taşımaya karar verdim. Şu an dükkanımda yaptığım satışlarımda el emeğimi koyamıyorken, internet üzerinden daha güzel karlarla daha güzel satışlar yapabiliyorum. Takipçi sayısında ilk başlarda çok büyük beklentiler içerisine giriyorsunuz. Sabrettiğiniz zaman artış oluyor. Türkiye'de güzel talep oluyor fakat yurt dışına açılmak istiyorum." diye konuştu. Züccaciye işiyle uğraşan Yasemin Uslu ise "İnternet üzerinden iş yerimizin ürünlerini tanıtıyorum. Ürünlerimizin resimlerini çekerek internete koyuyoruz. Oradan gören geliyor, işletmemizi ziyaret ediyor. İnternet üzerimdeki bütün yükü hafifletiyor." ifadelerini kullandı.