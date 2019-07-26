Kadın elbiseli hırsızlar market soydu...Hırsızlar kamerada

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( ERZURUM )- Hırsızlardan akıl almaz plan ERZURUM



- Erzurum’un Horasan ilçesinde yüzleri maskeli kadın elbisesi giyen iki soyguncu girdikleri marketten 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Soygun sonrası market sahibi Mahmut Toprak zararının 50 bin lira değerinde olduğunu iddia ederek yetkililerden hırsızların bulunması için yardım istedi. Olay gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Bayan elbiseli ve yüzleri maskeli iki soyguncu güvelik kameralarına yansıdı. İşyerinin ön kapısından içeriye giremeyen hırsızlar arka tarafta bulunan pencerenin korkuluklarını sökerek buradan içeriye girdiler. Sabaha işyerini açmaya gelen işyeri sahibi Mahmut Toprak rafların dağıldığını fark edince güvenlik kameralarını izleyerek iş yerine hırsız girdiğini fark etti. İş yeri sahibi kısa sürede ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine haber verdi Horasan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken, polis kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

