Kadın eğitmenin darbedildiği iddiası - UŞAK

- Uşak 'ta kadın eğitmenin darbedildiği iddiası - Sürücü kursu araçlarının yolu kapatmasından detaylar - Güvenlik görevlisi ile sürücü kursu hocalarının tartışması - Darp edilen Gülay Yıldırım'ın olayı anlatması Uşak 'ta kadın eğitmenin darbedildiği iddiası - Kadın sürücü kursu eğitmeni, trafikte tartıştığı kişiler tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayette bulundu - Kentteki çeşitli sürücü kurslarından çalışanlar, protesto amacıyla olay yerini kısa süreyle trafiğe kapattıUŞAK (AA) - Uşak 'ta bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan kadın, uygulamalı eğitim sırasında iki kişinin saldırısına uğradığını iddia ederek şikayette bulundu. Ardından, kentteki çeşitli sürücü kurslarından çalışanlar eylem yaptı.Sürücü kursu çalışanları, Cumhuriyet Mahallesi Batıkent Sitesi önünde toplanarak otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı.Burada basına açıklama yapan eğitmen Gülay Yıldırım (40), dün bir kursiyere eğitim verdiği sırada site önünde kimliği belirsiz iki erkek tarafından araçtan indirilerek darbedildiğini, konuyla ilgili şikayette bulunduğunu söyledi.
Sitenin güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmediğini, kapıda güvenlik kamerası olmasına rağmen aracın plakasının polislere bildirilmediğini iddia eden Yıldırım, karakola giderek şikayetçi olduğunu ve darp raporu aldığını belirtti. Sürücü kursu sahibi Ergül Karakoyun ise olaya anlam veremediklerini, sorumluların hesap vermesini istediklerini söyledi.
Açıklamanın ardından kalabalık olay yerinden dağıldı.
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