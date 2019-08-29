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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kadın cinayetlerine Bilecik'te ilginç protesto

Kadın cinayetlerine Bilecik'te ilginç protesto

-Gruptan detay

Protesto Kadın Cinayetleri Farkındalık Kadına Şiddet Cinayet 

--Grubun sloganlar atması
--Emine Bulut olayının canlandırılması
--Yapılan konuşmalar

( BİLECİK )- Kadınlar kendilerini boyayarak kadın cinayetlerine dikkat çektiler BİLECİK

- Bilecik'te bir araya gelen kadınlar, üzerlerindeki kıyafetleri boyayarak kadın cinayetlerini protesto etti. Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde toplanan grup üzerlerindeki kıyafetleri boyayarak kadın cinayetlerini protesto etti. 4 yıl önce Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Baş'ın babası Sabri Uz da protestoya katılarak halkın yanlarında olmasını istedi. Toplanan grup adına bir açıklama yapan Özlem Sade, kadına şiddete dikkat çekmek için bir arada olduklarını ifade ederek, "Duyarsız kaldıkça dayak, tecavüz, cinayetler çoğalmakta. Burada bulunma sebebimizi biliyorsunuz. Özellikle son yıllarda yaşanan kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık için burada toplanmış bulunmaktayız. İçimden nehirler akıyor bu konuda ama düğüm, düğüm boğazlarım. Size sadece şundan bahsedeceğim. 3 kızım var Allah ömürlerini versin. Eğer bir oğlum olsaydı ona ilk öğreteceğim şey erkekliğin bir üstünlük göstergesi olmadığıdır. Daha çocukken erkekliğin bir üstünlük olduğu öğretiliyor çocuklara. O bilinçle büyüyorlar. Cinsiyetçiliğin temelleri atılmış oluyor böylece. Kız çocuklarından bir farkı olmadığı öğretilmeli erkek çocuğuna" ifadelerine yer verdi. Konuşmanın ardından toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.
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