Kadın belediye otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu böyle kurtardı

-Yolcuların durumu sürücüye söylemesi

-Sürücünün yönünü değiştirip hastaneye sürmesi

-Hastaneye götürmeleri



( ADANA )- Adana'da kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu, güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi ADANA



- Adana'da kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu, güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi. Olay, dün saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine güzergahı değiştiren Elbüken, yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşlı adamın kurtarılması için verilen mücadele ise belediye otobüsündeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi tarafından teşekkür edildi

