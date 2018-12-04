Kadın avukatlardan Mersin'deki kadın cinayetine tepki Haberi

-Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın konuşması

-Mersin Barosu Kadınlar Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner'in konuşması



( MERSİN )- Mersin Barosu'nda görev yapan kadın avukatlar, Mersin'de lojistik firmasında çalışan Mustafa E.'nin, boşanma aşamasındaki bankacı eşi Cemile E.'yi öldürülmesi olayına tepki gösterdi- Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner:- "Sanık bu suçu tasarlayarak ve canavarca hislerle işlemiş bulunmaktadır" MERSİN



- Mersin Barosu'nda görev yapan kadın avukatlar, Mersin'de lojistik firmasında çalışan Mustafa E.'nin, boşanma aşamasındaki bankacı eşi Cemile E.'yi öldürdükten sonra cesedini parçalamasına tepki gösterdi. Mersin Adliyesi'ndeki baro salonunda toplanan avukatlar, vahşice öldürülen Cemile E. için basın açıklaması yaptı. Etkinliğe öldürülen bankacı Cemile E.'nin ağabeyi Cem Aslan ile yakınları da katıldı.

Kadınların açıklaması öncesi konuşan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kentte Özgecan cinayetinden sonra ikinci bir büyük acı olay yaşadıklarını ifade ederek, "Hiçbiri ilk de değildi son da değildi. Bu konudaki çığlığımıza yetkililer lütfen ses versin. Biz bu işlerin takipçisi olacağız. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimiz çok fazla dava takip etmektedir. Bize müracaat eden veya bizim farkında olup müdahale ettiğimiz kadına şiddetle ilgili neredeyse bütün davalara müdahil oluyoruz, bütün davaları takip ediyoruz. Kadın Hakları Merkezimiz bu konuda çok etkin ve özverili çalışıyorlar. Kadın Hakları Merkezimizde görev yapan bütün meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

"Sanık bu suçu tasarlayarak ve canavarca hislerle işlemiş bulunmaktadır" Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner ise mağdur ailenin acısını paylaştıklarını ve cinayeti nefretle kınadıklarını söyledi.



Yine bir kadının boşanmak istediği için öldürüldüğünü belirten Güner, "Sanık bu suçu tasarlayarak ve canavarca hislerle işlemiş bulunmaktadır. Sanığın işlemiş olduğu bu suç nedeniyle yaptığı savunma, kadın cinayetleri sanıklarının yapmış olduğu kalıp savunmadan başka bir şey değildir. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak yargılama süreci boyunca ailenin yanında olacağız. Cemile için adalet sağlanana dek hukuksal mücadelemiz devam edecektir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması, kasten ve korkunç bir şekilde işlenen bu suç için hiçbir indirimin yapılmaması hepimizin ortak mücadelesi olacaktır. Kadın katillerine ceza indirimi uygulanmamalı, hafifletici sebepler aranmamalı, caydırıcı ceza verilmelidir" diye konuştu.

Kadın cinayetleriyle ilgili rakamsal bilgilerde veren Güner, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporlarında 2017 yılında 409 kadının öldürüldüğü, 2018 yılı bitmeden bu sayının 397’ye ulaştığı, Mersin’de her iki ayda bir kadının öldürüldüğü bilgisi hepimizin malumudur. Kadın cinayetlerinin tümü, kadını yok sayan, kadını yok etmeyi kendine hak sayan bir zihniyetin ürünüdür. Buna karşı toplumsal olarak mücadele öngörüyoruz. Toplumun kadın cinayetlerine, kadınların uğradığı her türlü şiddete sessiz kalması yeni mağdurlar ve mağdur aileleri oluşturacaktır. Kadınların yaşam hakkına yönelen bu suçlarda sanıklara hak edilen cezaların verilmesi mücadelemizin temelini oluşturmaktadır. Bu mücadelemiz kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet son bulana kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.

Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lojistik firması çalışanı Mustafa E. (36), bankacı eşi Cemile E.'nin kayıp olduğunu belirterek polise başvurmuş, şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlatmış ve çiftin evinde yapılan aramada kan izlerine rastlanınca, Mustafa E. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarını Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulmuş, Mustafa E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

