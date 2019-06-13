Kadın avukatı bu defa kalın sac ile güçlendirilmiş kapı bile durduramadı

-Kapı önünden detay

-Jandarma uyarısı

-İşçiler ve jandarmanın alana girişi

-Çit çekme işlemi

-Avukat Özlem Dörtkardeşler’in çimlerde yürüyüşü

-arşiv görüntüler eklenmiştir



( ANTALYA - ÖZEL)- Elinde makasla telleri kesmeye çalışırken engellenen avukat sonunda amacına ulaştı ANTALYA



- Antalya’nın Kemer ilçesinde Milli Parklar’ın talimatı üzerine çit müvekkilinin işlettiği alanın sınırına çit çektirmek üzere gittiği otelde genel müdürün engellemesiyle zor anlar yaşayan kadın avukat sonunda amacına ulaştı ve çit çekme çalışması başladı.

Bu kez Jandarmanın desteğini alan Avukat Özlem Dörtkardeşler, açılmasın diye sac levhalarla güçlendirilmiş kapıyı kırarak müvekkilinin işlettiği alana girdi. Demirci ustası ve diğer işçiler çit çekme çalışması yaparken avukat Dörtkardeşler çimenlerin üzerinde yürüyerek stres attı. Sabaha kadar süren çit çekme çalışmaları sırasında otel yöneticileri çitleri yıkmaya çalışınca takviye jandarma birliği sevk edildi. Otel ve kiracısı şirket yöneticileri çit çekilerek tesisin denizle ilişkisinin kesildiğini ileri sürerken işlemi yapan mal sahibi şirket vekili kendilerinin sadece Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün talimatını yerine getirdiklerini ifade etti.

Jandarmadan destek aldı Geçtiğimiz günlerde Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün talimatını yerine getirmek üzere müvekkilinin işlettiği çadırlı kamp alanına girmek için kilitlenen bahçe kapısını cıvata keskisi ile açmaya çalışırken bitişikteki otelin genel müdürü tarafından engellenme görüntüleri çok konuşulan avukat Özlem Dörtkardeşler, dün yine kararı uygulamaya gitti. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin işlem güvenliği için tedbir aldığı görülürken, jandarma tim komutanının “Resmi bir işlem yapılacak, sayın Valimizin emri var, kimse engel olmaya kalkışmasın” uyarısı üzerine komşu otel görevlileri ve kiracı şirketin avukatı “İçeriye girecek kişilerden şikayetçi olacağız. Girenlerin kimliklerini istiyoruz” diye itiraz etti ve tutanak tutulmasını istedi. Takviye ile güçlendirilmiş kapı açıldı avukat çimlerde stres attı Daha önce önünde olaylar çıkan kapının üzerine gerilmiş olan branda kaldırıldığında, tel örgünün üzerine kalın sacdan takviye yapıldığı görüldü.

Avukat Özlem Dörtkardeşler, beraberinde getirdiği demirci ustası ve işçilerle kapının bağlandı demirlerini kestirerek otele girdi. Demirci ustası ve işçiler, jandarmaların korumasında çit çekme işlemini başlatırken, avukat Özlem Dörtkardeşler’in çimler üzerinde yürüyerek stres attığı görüldü.

Otel ile Milli Parklar’a ait çadırlı kamp alanı daha önce tek şirket tarafından işletilirken Milli Park alanına taşan yüzme havuzu ve açık restoranın bir bölümünün içinden geçen çitten müşterilerinin rahatsız olduğunu söyleyen otel yöneticileri akşam saatlerinde işleme engel olup çitleri yıkmaya kalkışınca, ek jandarma komando birliği olay yerine sevk edildi. Çit çekme işlemi sabaha karşı 04:30 sıralarında sona erdi. Avukat Özlem Dörtkardeşler “Milli Parklar ile müvekkilim şirket arasında Ocak ayında yapılmış protokole göre 3 ay içinde Milli parklardan kiralanan alanı otelin bulunduğu parselden ayırma zorunluluğumuz var. Çiti çekmediğimiz taktirde kira sözleşmemizin feshedilmesi söz konusu. Ocak ayından beri defalarca ayırma işlemini gerçekleştirmek için çit çektik, her seferinde bu çit kaldırıldı. Hatta bir keresinde çitler haczedildi. İşlemin sezona denk gelmesinin sorumlusu biz değiliz. Otelin sahille bağlantısının kesildiğini söylüyorlar oysa otelin kapısından çıkınca denize ulaşılan bir yol var ve herkes o yolu kullanıyor” diye konuştu.



