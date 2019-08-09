Kadıköy’ün robotik çocukları sürücüsüz okul servisi ile dünya rekoru kırdı

-ödül verme



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Danimarka’da düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatları'nda (World Robot Olympiad-WRO) dünya ikincisi oldu. Robotik kodlama ile sürücüsüz okul servisi tasarlayan 8 ve 10 yaşlarındaki 3 çocuk, 2 dakika içinde tamamlanması gereken görevleri 28 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı. Gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini arttırmak amacıyla Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlediği Dünya Robot Olimpiyatları'na (World Robotic Olympiad) katılan Kadıköy BİLSEM öğrencileri Ayşe Ada Beğendi(3. sınıf- 8 yaş), Rüzgar Ertem(4. sınıf -10 yaş) ve Ada Aktoğu(4. sınıf -10 yaş) dünya ikincisi oldu. Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği Kadıköy BİLSEM Robot Takımı, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Danimarka'da düzenlenen ‘Akıllı Şehirler’ içerikli robot olimpiyatlarına katıldı.

Farklı ülkelerden 30 takım ile yarışan çocuklar, legolardan oluşan robotların yer aldığı ‘WeDo Regular’ kategorisinde ikinci oldu. 8 ve 10 yaşlarındaki çocuklar sürücüsüz servis tasarladı İlkokuldan üniversiteye öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini robot turnuvaları ile desteklemeyi amaçlayan Dünya Robot Olimpiyatlarında bu sene sürücüsüz okul servislerinin tasarlanması amaçlandı. Çocuklar, robotik kodlama yöntemi ile çeşitli algoritmalar geliştirerek öğrencileri evlerinden alacak ve okullarına bırakacak sürücüsüz otomobil teknolojisine yönelik projeler ürettiler. Turnuvada robotun üç çocuğu evlerinden alıp, okula ulaştırması, robotun okula meyve taşıması, robot bakım ve şarj için bir garaja park etmesi hedeflendi. Her takıma bu görevleri tamamlaması için 2 dakika verildi.

BİLSEM Robot takımı bu süreyi 28 saniye gibi rekor bir düzeyde tamamlayarak bir rekora imza attı. Çocuklar kriz anlarında çözüm yollarını keşfetti Takım koçluğunu İbrahim Evren Özer’in, danışmanlığını ise Bekir Çelen’in yaptığı Kadıköy BİLSEM İlkokul Robotik Takımı, Türkiye’yi temsil etmenin yanı sıra yeni deneyimler kazandı. Takım koçu İbrahim Evren Özer “Gerek okul döneminde gerekse yaşıtları yaz tatilinde iken BİLSEM çatısı altında toplanan öğrenciler, strateji üretmek ve yarışlarda kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getirebilmek için emek verip bolca çalıştılar. İzmir’de yapılan ülke içindeki yarışlarda elde ettikleri derece ile ülkemizi Danimarka’da düzenlenen Dünya Turnuvası’nda temsil ettiler. Motive olmak, hata yapmak, hataları düzeltmek ve kriz anlarında tek bir beyin olarak o anı en iyi şekilde kotarabilmek üzerine yoğunlaştılar. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematiği disiplinlerarası kullanan öğrenciler Danimarka’daki yarışlarda da gördüler ki buldukları bakış açısı ve strateji onları başarıya götürdü. Diğer yandan bir başka ülkeye gitmiş ve orada dünyanın diğer ülkelerinden gelen onlarca takımla tanışıp bir araya gelmek, başka diller konuşan insanlarla aynı ortamda bulunmak, Danimarkalı hakemlerle İngilizce konuşarak mülakatları yönetmek, şehirde gezmek ve başka bir kültürü keşfetmek çocukların ufkunu açtı ve onların kendilerini gerçekleştirmelerinde büyük rol oynadı” diye konuştu.



