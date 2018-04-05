Kadıköy iskelesinde motor kazası: 5 yaralı

-Vatandaşla röp

-Denizden ambulans görüntüsü

-Geminin fotosu detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de iskeleye yanaşmakta olan yolcu motoru duramayarak beton duvara çarptı. Kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Kadıköy iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yolcu motoru iskeleye yanaştığı sırada duramayarak beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 yolcu hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

