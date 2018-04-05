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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy iskelesinde motor kazası: 5 yaralı

Kadıköy iskelesinde motor kazası: 5 yaralı

Motorun çarptığı yer

Polis 

-Vatandaşla röp
-Denizden ambulans görüntüsü
-Geminin fotosu detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de iskeleye yanaşmakta olan yolcu motoru duramayarak beton duvara çarptı. Kazada 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Kadıköy iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yolcu motoru iskeleye yanaştığı sırada duramayarak beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 yolcu hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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