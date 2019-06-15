Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy Haydarpaşa açıklarında can pazarı

Kadıköy Haydarpaşa açıklarında can pazarı

bottan görüntü

Boğulma Tehlikesi Mahsur Kaldı Hastane 

-kurtarılanlar
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) - Teknenin batmasıyla 5 vatandaş denizde mahsur kaldı İSTANBUL

- Kadıköy Haydarpaşa’da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu. Teknede bulunan 2'si kadın biri çocuk 5 kişi denize düşerek boğulma tehlikesi yaşadı. Denizdeki vatandaşlar kıyı emniyet ekiplerince kurtarıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay Kadıköy Haydarpaşa mendirek yakınlarında açıklarında saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Su üzerindeki bir tekne denize batarak alabora oldu. Teknede bulunan 2'si kadın biri çocuk 5 vatandaş suya düşerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri, denizdeki vatandaşları teknelerine alarak mendireğe çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı