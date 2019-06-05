Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri

Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri

Vapur içerisinden ateş açan şahsın polis aracına bindirilmesi

Polis Aracı Polis Akalan Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Silahla havaya ateş açtı seferler aksadı- Vapurun içerisinde silahla ateş açan şahıs ortalığı birbirine kattı İSTANBUL

- İstanbul’da Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda silahıyla ateş açan şahıs ortalığı birbirine kattı. Zorunlu olarak Karaköy iskelesine yanaşan yolcu vapurunda arama yapılması sonucu ateş açan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay nedeniyle vapur seferlerinde aksama meydana geldi. Olay saat 21.30 sıralarında Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda meydana geldi. İddiaya göre vapur içerisinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten yanında bulunan silahıyla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şehir hatları vapuru deniz polisleri eşliğinde Karaköy iskelesine yanaştırılırken, ekipler vapur içerisinde arama çalışması başlattı. Yolcuların içerisinde yapılan aramada ateş eden şahıs gözaltına alınırken, vapur içerisinde bulunan yolcular polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi Karaköy iskelesine yönlendirilen çok sayıda ekip öncelikle iskele ve çevresinde çevre güvenliğini sağladı. Ardından özel harekat ekipleri olayın meydana geldiği vapur içerisinde diğer ekiplerle birlikte ateş açan şahsı arama çalışmalarına katıldı.
Vapur içerisinde yakalanan şahıs olayın görgü tanıklarıyla birlikte emniyet götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Öte yandan, olay nedeniyle vapur seferlerinde aksama meydana geldi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı