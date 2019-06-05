Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri

-Polis ekiplerinden görüntüler

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( İSTANBUL )- Silahla havaya ateş açtı seferler aksadı- Vapurun içerisinde silahla ateş açan şahıs ortalığı birbirine kattı İSTANBUL



- İstanbul’da Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda silahıyla ateş açan şahıs ortalığı birbirine kattı. Zorunlu olarak Karaköy iskelesine yanaşan yolcu vapurunda arama yapılması sonucu ateş açan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay nedeniyle vapur seferlerinde aksama meydana geldi. Olay saat 21.30 sıralarında Kadıköy Eminönü şehir hatları vapurunda meydana geldi. İddiaya göre vapur içerisinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten yanında bulunan silahıyla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şehir hatları vapuru deniz polisleri eşliğinde Karaköy iskelesine yanaştırılırken, ekipler vapur içerisinde arama çalışması başlattı. Yolcuların içerisinde yapılan aramada ateş eden şahıs gözaltına alınırken, vapur içerisinde bulunan yolcular polis ekipleri tarafından kontrollü olarak tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi Karaköy iskelesine yönlendirilen çok sayıda ekip öncelikle iskele ve çevresinde çevre güvenliğini sağladı. Ardından özel harekat ekipleri olayın meydana geldiği vapur içerisinde diğer ekiplerle birlikte ateş açan şahsı arama çalışmalarına katıldı.

Vapur içerisinde yakalanan şahıs olayın görgü tanıklarıyla birlikte emniyet götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Öte yandan, olay nedeniyle vapur seferlerinde aksama meydana geldi.

