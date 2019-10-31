Kadıköy'deki taksici cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy'de vurularak öldürülen taksicinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edilirken "Yemin ederim, pişmanım" dedi.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında İstanbul Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K. (32), taksi şoförü arkadaşı Yunus Sancak'ın (64) kullandığı araçla Gebze'den İstanbul'a doğru yola çıktı. Bir süre sonra ikili araçla seyir halindeyken aralarında tartışma yaşandı. Yunus K. tartışma esnasında cep telefonu ile o anları kaydetti.

İkili Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesine geldiğinde Yunus Sancak, Yunus K.'dan videoyu silmesini istedi. Bunun üzerine yeniden başlayan tartışma sonrasında Yunus K. üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak arkadaşı Yunus Sancak'ı bacağından vurdu. Yunus K. olay yerinden kaçarken, yaralanan Sancak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sancak, tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, Yunus Sancak'ı vuran şahısın kimliğinin belirlenmesinin ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışmaları neticesinde Esenyurt'ta annesinin evinde saklandığı öğrenilen zanlı, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. "Öleceğini tahmin etmemiştim, pişmanım" Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının sorgusunda, "Bacağından vurmuştum. Öleceğini tahmin etmedim, pişmanım" dediği öğrenildi. Taksi şoförü arkadaşı Yunus Sancak'ı vurarak ölümüne sebep olan Yunus K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edilirken, "Yemin ederim, pişmanım. Silah yanlışlıkla patladı" dedi.

(YEŞ-ZA-



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