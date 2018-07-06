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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'deki silahlı kavga - İSTANBUL

Kadıköy'deki silahlı kavga - İSTANBUL

- Kavganın güvenlik kamerası görüntüleriKadıköy'de silahlı yaralamaya karışan 3 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir iş yerine düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi Sarraf Ali Sokak'ta bir kafeteryada önceki gece meydana gelen silahlı yaralama olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişilerin belirtilen adresteki kafeteryada çalıştıklarını öğrenen şüphelilerin iş yerine gelerek çalışanlarla yine tartıştığı, daha sonra olay yerinden otomobille ayrılan şüphelilerin bir süre sonra tekrar aynı kafeteryaya gelerek silahla iş yerine rastgele ateş açtığı öğrenildi.Olayda kafeterya sahibi A.B. ile kafeterya çalışanlarından E.D, vücutlarına isabet eden kurşunlarla hafif yaralandı. Çıkan arbedede kafeteryada bulunan müşterilerden O.Ö. ise darbedildi.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.Saldırıya karışanların B.U, R.Ö. ile A.E.B. olduğunu tespit eden ekipler, bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hastane Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı 

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