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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan kadınların adli kontrol kararına itiraz - İSTANBUL

Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan kadınların adli kontrol kararına itiraz - İSTANBUL

- Platform üyelerinin polis tarafından uzaklaştırılmasıKadıköy'deki protestoda gözaltına alınan kadınların adli kontrol kararına itirazİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kadına yönelik istismar ve şiddeti protesto için düzenlenen etkinlik sonrası gözaltına alınan kadınlar hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulunuldu.Anadolu Adalet Sarayı'na gelen şüphelilerin avukatları, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine giderek, 8 Aralık'ta gözaltına alınan ve ertesi gün serbest kalan kadınlar için verilen adli kontrol şartının kaldırılması talebiyle dilekçe sundu.İtirazın ardından avukatlar, açıklama yapmak üzere adliye bahçesinde indi.Polis ekipleri, avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerine, adliyede açıklama yapamayacakları uyarısında bulundu.Polis eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırılan gruptakiler, slogan atarak dağıldı.

Ayetler Polis Adli Kontrol Protesto Trol 

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