Kadıköy'deki mazgal hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

-Güvenlik kamera görüntüleri(Arşiv)



( İSTANBUL )- Önce kameraya ardından polise yakalandı İSTANBUL



- Kadıköy Göztepe'de bir apartmanın önündeki mazgalları çalan Afganistan uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın yaptığı mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti. Kadıköy Göztepe'de bir apartman önüne gelen bir şahıs mazgalları çalmış, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansımıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerin inceledikten sonra hırsızlığı yapan şahsın Afgan uyruklu N.M.A. (21) isimli şahıs olduğunu belirledi. Ekipler Kadıköy Fikirtepe'de yaptığı operasyon sonrası mazgal hırsızlığını gerçekleştiren Afgan şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (EY

