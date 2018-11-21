Kadıköy’deki bıçaklı dehşete 165 yıl hapis istemi Haberi



- Kadıköy’de 11 kişiyi bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ali K. hakkında, 11 kez “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 165 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kadıköy’de önüne geleni bıçaklayarak 5’i ağır 11 kişiyi yaralayan Ali K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 kişi müşteki olarak yer aldı. Kadıköy İnönü Caddesi’nde 22 Ekim tarihinde saat 19.30 sıralarında şüpheli Ali K.’nın bir kasaba giderek iş yeri sahibi A.Y.’ye amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu, A.Y.’nin söz konusu kişinin numarasını bilmediğini söylemesi üzerine elindeki bıçakla A.Y.’yi karnından, aynı iş yerinin diğer sahibi M.Y.’yi de göğsünden bıçakladığı anlatıldı. Önüne geleni bıçaklamış Bu sırada iş yerine alışveriş için gelen T.A.’yı boynun bıçaklayarak iş yerinden çıktığı ve cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken yanından geçen A.Ö.’yü karnından, H.S.’yi kolundan ve göğsünden, Ş.P.’yi karnından bıçakladığı belirtildi. Ş.P. isimli adamı bıçakladığını gören A.Ö. isimli kişinin tepki göstermesi üzerine şüphelinin bıçağı A.Ö.’nün yüzüne doğru salladığı, göz ve şakak kısmından yaraladığı kaydedildi. Şüphelinin daha sonra yoldan geçen M.E.P.’nin kalbine doğru birden fazla kez bıçak salladığı, kolundan yaraladığı, H.E.’yi belinden, M.Y.’yi iki kez boynundan, İ.Y.’yi ise sağ uyluk kısmından yaraladığı belirtildi. Hayati bölgelerini hedef alarak bıçaklamış Durumun emniyete bildirilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin yakınında çimenlik bölgede oturur vaziyette, bıçağı toprağa saplamış halde yakaladıkları anlatıldı. Müştekilerden Ş.P., T.A., M.Y., A.Y. ve H.S.’nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelinin müştekileri hayati bölgelerini hedef alarak bıçakladığı vurgulandı. Şüpheli Ali K.’nın her bir müştekiye yönelik olarak ayrı ayrı 11 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse, şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Olayın Geçmişi Kadıköy Sahrayı Cedit mahallesi İnönü Caddesi’nde 22 Ekim tarihinde Ali K.(30) isimli şahıs, elindeki bıçakla önüne gelene saldırarak 11 kişiyi yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali K., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 25 Ekim’de tutuklanarak cezaevinden gönderilmişti.

