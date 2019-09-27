Kadıköy’deki Beton Zemin Laboratuvarı riskli binalara geçit vermiyor Haberi

-- Başkan’ın numuneleri uygulamalı olarak göstermesi

-- Cihazda numunelerin teste tabi tutulması

-- Başkan Odabaşı ile röp



( İSTANBUL )- Laboratuvarda bugüne kadar tespit edilen 3 bin 330 riskli bina yıkıldı-Laboratuvarın çalışmaları görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul genelinde paniğe neden olan depremler vatandaşların aklına, oturdukları binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğu sorusunu getirdi. Birçok yerde vatandaşlar bu sorunun cevabını ararken, Kadıköy'deki beton zemin laboratuvarı, ilçe sınırları içerisinde kalan yeni ve eski binaların beton ölçümünü yapıp, depreme ne kadar dayanıklı olduklarını gözler önüne seriyor. Bugüne kadar laboratuvar tarafından tespit edilen 3 bin 300 riskli bina yıkıldı.Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı, ilçe sınırları içerisine yeni yapılan binaların inşaatına başlanmasından son aşamasına kadar tüm süreçlerde beton numuneler üzerine ölçümler yaparak, binanın depreme karşı dayanıklı yapılmasını sağlıyor. Aynı laboratuvarda eski binalardan alınan beton numuneler de ölçülere binaların risk durumu tespit ediliyor. Kadıköy Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda bu güne kadar Beton Zemin Laboratuvarı’nda yapılan ölçümlerde 3 bin 647 riskli bina tespit edildi. Bu binaların 3 bin 330 tanesi yıkılırken, 144 tanesi tahliye edildi, 173 binada ise hukuki süreç devam ediyor. Kadıköy’deki Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı’nda bulunan laboratuvarda uzmanlar, getirilen beton numunelerini dayanıklılık testine tabi tutuyor. Ölçüm cihazına sokulan numune parçalarına baskı yoluyla güç uygulanıyor. Betonun kırılmaya başladığı noktada uygulanan yük ve gerilme seviyesi ölçülerek, numunenin mukavemet gücü değerlendiriliyor ve bu sayede binanın depreme dayanıklı olup olmadığı tespit ediliyor. Kadıköy Belediye Meclisi’nce alınan karar uyarınca, ilçede yeni yapılan ve eski olan bütün binaların Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı’ndaki ölçümlere tabi tutulması gerekiyor. Beton Zemin Laboratuvarı’na gelerek incelemelerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, laboratuvardaki cihazlarda teste tabi tutulmuş numunelerden örnekler göstererek tesisin önemine vurgu yaptı. Başkan Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi’nin Beton Zemin Laboratuvarı, Türkiye’de belediyeler içerisinde tek olma özelliğine sahip. Belediye bünyesinde kurulan, Türkiye’nin tek resmi laboratuvarı. Biz bu laboratuvarda, bina yapımı sırasında hem binanın depreme hazır olup olmadığını ve sağlamlığını test ediyoruz, hem de eski binaların depreme dayanıklılıklarına bakıyoruz. Bina inşaatına başlandığı andan itibaren, ruhsat aşamasından son aşamasına kadar tüm süreçlerde, oralardan alınan beton örneklerinden o binanın beton kalitesini ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda eski binaların da beton tahliyesini yaparak binaların depreme dayanıklı olup olmadığını veya riskli bina olup olmadığını tespit ediyoruz. Bu güne kadar Kadıköy’de 3 bin 647 riskli bina tespit ettik. Bunların 3 bin 330 tanesi yıkıldı, 144 tanesini tahliye ettik. 173 tanesinde de hukuki sürecimiz devam ediyor. Bunların tamamı da, bu laboratuvardan çıkan kararlar doğrultusunda yapıldı” diye konuştu.



