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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de yangın - İSTANBUL

Kadıköy'de yangın - İSTANBUL

- Kadıköy'de yangın - Yangın çıkan binadan detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiKadıköy'de yangınİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen yangında, 4 boş bina tamamen yandı.Edinilen bilgiye göre, Zühtübey Mahallesi Şefik Bey Sokağı'nda bulunan, kağıt toplayıcıların kaldığı tek katlı 4 boş binada, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Hızla yayınlan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda 4 bina da tamamen yandı.Yangına, ısınmak için yakılan ateşin sebep olduğu öne sürüldü.Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Nadan Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

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