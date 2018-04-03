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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kadıköy'de yangın - İSTANBUL

Kadıköy'de yangın - İSTANBUL

- Gökdelende çıkan yangından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntülerKadıköy'de yangın - Fikirtepe Mahallesi'nde 20 katlı binanın son iki katında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyorİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 20 katlı binanın son iki katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan 20 katlı binanın son iki katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahaleye başladı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede ambulanslar da hazır bekletiliyor.

Güvenlik Önlemi Yangına Müdahale 

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