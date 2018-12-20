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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy'de yangın: 2 ölü - İSTANBUL Video

Kadıköy'de yangın: 2 ölü - İSTANBUL Video

- Genel görüntüKadıköy'de yangın: 2 ölü - Kozyatağı mahallesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında iki kişinin cesedine ulaşıldı - Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı iddia edildiİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgilere göre, Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üs katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı iddia edildi.Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz cenazelerin incelenmesi için olay yerini polis ekiplerine bıraktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Polis Sağlık Ekibi Cenaze Polis Ekipleri Irak 

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