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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy'de yakalanan kadın hırsızın suç dosyası hayrete düşürdü Haberi

Kadıköy'de yakalanan kadın hırsızın suç dosyası hayrete düşürdü Haberi

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüsü

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Kadın Hırsız 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) -- İstanbul'da 4 ilçede hırsızlık yapan 2 kadın şüpheli tutuklandı İSTANBUL

- İstanbul'da 4 ilçede girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerden birinin suç dosyası dikkat çekti. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir evden 4 bin TL para ve 10 bin TL değerinde ziynet eşyası, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'ndeki bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve Şişli'de Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan bir evden 2 bin TL ile bin 200 Avro çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği ilçelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 13 Ekim tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Y.D. isimli bir şahsa ait evden 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, bölgede yaptığı çalışma sonucunda şahısları kıskıvrak yakaladı. Yaşından çok suç kaydı çıktı Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Deniz Ç. (25)'nin, yaşının neredeyse iki katı, 49 adet suç kaydı bulunması dikkat çekti. Bir diğer şüpheli Kiraz Ç. (42)'nin ise 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir binaya girdikleri, hırsızlık yaptıktan sonra binadan ayrıldıkları görüldü.
(YEŞ-ÖY-
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