Kadıköy’de ünlü yazarların eşyaları gün yüzüne çıktı

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( İSTANBUL )- Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin kişisel eşyaları Kadıköy'de İSTANBUL



- Kadıköy’de yakın tarihimize ışık tutunan 18 yazar ve şairin eşyalarının bulunduğu Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği açıldı. Türk ve dünya edebiyatından önemli isimlerinin kişisel eşyalarının bulunduğu Edebiyat Belgeliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerine dair belge ve hatıratların bulunduğu “Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği”, Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla Söğütlüçeşme’deki Kemal Tahir Halk Kütüphanesi içinde edebiyatseverle buluştu. Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen açılış programına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Türkiye Yazarlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Köz ve dernek üyeleri, Suna Anday, Cemal Süreya’nın eşi yazar Zuhal Tekkanat, yazar Zeynep Oral ve çok sayıda vatandaş katıldı.

18 yazar/şairin gözlük, saat, kravat gibi kişisel eşyaları, kitapları ile daktilo, kalem, defter gibi yazma serüvenlerine dair gereçler sergilendiği sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu isimler arasında Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Asım Bezirci, Arif Damar, Mehmet Seyda, Melih Cevdet Anday gibi Kadıköylü edebiyatçılar önemli yer tutuyor. Burada ayrıca Susanna Tamaro, Doris Lessing, Umberto Eco gibi dünya yazarlarının, 99 depremi dolayısıyla Türkiye ile dayanışma amacıyla imzalayıp gönderdikleri kitapları da yer alıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu: “Yazarlarımız bizim değerlerimiz, şairlerimiz onlar hep belleğimiz, geçmişimiz. İnsanın en temel sistemini düşünce sistemini anlatan insanı yaşatan aslında kitaplar. O anlamda kitaplar bizim için önemli. Ve bu değeri Kadıköylüler ile buluşturmak. Ortak bir mekanda buluşturmak bizim için önemliydi. Yazarlar Sendikası ile beraber burası açıldı. Kadıköy içinde İstanbul içinde çok iyi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Memduh Şevket Anday’ın eşi Suna Anday: “Uzun sürelerdir depolarda kalan, bu güzel anıları, güzel evrakları gün yüzüne çıkardıkları için belediyeye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burası çok güzel bir yer. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Cemal Süreya’nın eşi Zuhal Tekkanat: “Edebiyatın izleri gide gide değişiyor. Biz de eski edebiyatçılarız. Eski edebiyatçılarımızı aramızda yaşatmak unutturmamak için bir eylemdir. Bu eylemler çoğaldıkça edebiyat severler ve edebiyatçılar mutlu olacaklardır. Ben bunu söyler bunu düşünürüm. Kadıköy Belediye Başkanımızı da çok severiz. O da bizleri düşündüğü için uygun yerler bulmaya çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ( HK-

