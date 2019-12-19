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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Araçların görüntüleri - Yaralının ambulansa alınmasıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İstanbul Çevre Yolu'ndan Kızıltoprak istikametine seyir halinde olan 34 ST 0176 plakalı otomobil, Fikirtepe mevkisinde aynı yönde seyreden 34 GY 1676 plakalı araca arkadan çarptı.Kazada, 34 ST 0176 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

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