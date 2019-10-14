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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de tekne kurtarma operasyonu

Kadıköy’de tekne kurtarma operasyonu

teknenin kurtarılması

Kurtarma Operasyonu Kamera Harekete Geç 

-tekne
-ekipler

( İSTANBUL -TEKRAR)- Kadıköy’de tekneyi böyle kurtardılar İSTANBUL

- Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı. Kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti. Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler karaya oturan tekneden kazazedeleri tahliye edildikten sonra tekneyi de kurtardı. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye DAK-SAR ekiplerinin kameralarına yansıdı.
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