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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy'de silahlı kavga - İSTANBUL Haberi

Kadıköy'de silahlı kavga - İSTANBUL Haberi

- Zanlının emniyetten çıkışıKadıköy'de silahlı kavgaİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi Serasker Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada Serdar V'nin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.Polis, 16 Eylül'de Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde şüpheli Serhat D'yi (25) yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Silahlı Kavga Kamera 

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