Kadıköy'de sel sularının bastığı alt geçit dereye döndü İzle

-detay



( İSTANBUL )- Sürücüler zor anlar yaşadı, araçlar güçlükle ilerledi İSTANBUL



- Kadıköy E-5 Otoyolu Acıbadem mevkiinde bir alt geçidi su bastı. Adeta dereye dönen alt geçitte araçlar güçlükle ilerledi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Kadıköy E-5 Otoyolu Acıbadem mevkiinde de bir alt geçidi su bastı. Adeta dereye dönen alt geçitte araçlar güçlükle ilerledi. Sürücülerin yaşadığı zor anlar ve dereye dönen alt geçit bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

