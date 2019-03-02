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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de parçalara ayrılan ceset adli tıptan alındı

Kadıköy'de parçalara ayrılan ceset adli tıptan alındı

cenaze aracından detay

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-adlı tıptan alınması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de yeğeni tarafından öldüren Rıfat Rıza Öztürk'ün parçalanmış cesedi Adli Tıp Kurumun’dan yakınları tarafından alındı. Fahrettin Öztürk isimli şahıs amcasıyla birlikte çalıştığı şirketin ortak hesabından harcamalar yapmış ve bu nedenle çıkan tartışmada amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürmüştü. Öztürk, amcasının cesedini parçalara ayırmış ve 3 arkadaşının yardımıyla İstanbul'un farklı noktalarına bırakmıştı. Vahşi cinayet sonrası şehrin farklı noktalarında bulunan ceset parçaları incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından Öztürk'ün cesedi yakınları tarafından alındı. Öztürk, yarın toprağa verilecek.
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