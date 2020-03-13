Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de Özbekistan uyruklu kadının çantasını yağmalayan şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu kadının çantasını yağmalayan şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının adliyeye getirilişiİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu kadının çantasını zor kullanarak alıp kaçan şüpheli tutuklandı.Feneryolu Mahallesi'nde 8 Mart'ta kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu Gulshanoy D'nin (44) çantasını ve parasını zor kullanarak alan şüpheli daha sonra aracıyla kaçtı. Araçla birlikte kadın da bir süre sürüklendi.Gulshanoy D'nin şikayeti üzerine polis bölgede çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamerasını kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Azerbaycan uyruklu Rahib D. (39) olduğunu belirledi.Düzenlenen operasyonda şüpheli, Fatih'te yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından ''Yağma'' ve ''Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi'' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı